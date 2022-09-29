قصف مجهول يستهدف منزل قائد رفيع في البيشمركة قرب السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الجمعة، بتعرض منزل قائد في قوات البيشمركة لاستهداف مجهول المصدر، قرب محافظة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منزل اللواء "محمد ريكر" قائد قيادة كركوك لقوات البيشمركة، تعرض للقصف مجهول يرجح أنه عبر طائرة مسيرة او بقذيفة صاروخية.

واضاف المصدر ان المنزل والذي يقع في منطقة کورداوي في حدود قضاء جمجمال غرب محافظة السليمانية، تعرض لاضرار مادية فقط، من دون تسجيل إصابات بشرية.

ويأتي الحادث أن قصفت طهران مواقع في محافظتي أربيل والسليمانية بإقليم كوردستان بواسطة مسيّرات وصواريخ استهدفت مقار أغلب الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة.

وأسفرت الهجمات، التي تبنتها طهران، عن سقوط 14 ضحية وأكثر من 50 جريحاً معظمهم من المدنيين وبينهم أطفال، بحسب بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.