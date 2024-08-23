مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بقصف جوي مجهول يستهدف عجلة قرب السليمانية

شفق نيوز/ تعرضت عجلة في قضاء "سيد صادق" التي تبعد حوالي 60 كيلومترا عن مدينة السليمانية، اليوم الجمعة، الى قصف جوي مجهول.

وتشير المعلومات الواردة إلى، أن القصف استهدف العجلة التي كانت تقل ثلاثة اشخاص في قرية "تبه رش" التابعة للقضاء المذكور.

وتفيد تلك المعلومات، أن القصف أسفر عن مقتل راكبين اثنين واصابة السائق بجروح بليغة، وأن هؤلاء جميعهم اعلاميون يعملون في قناة مقربة من حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في تركيا.

هذا ولم يصدر أي تعليق من السلطات في اقليم كوردستان العراق حتى وقت كتابة الخبر.