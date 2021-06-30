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قصف "مجهول" يستهدف سيارة للعمال الكوردستاني في جبل سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-30T13:49:03+0000
قصف "مجهول" يستهدف سيارة للعمال الكوردستاني في جبل سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باستهداف سيارة لحزب العمال الكوردستاني، يوم الأربعاء، بقصف جوي "مجهول" في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قصفا جويا مجهول المصدر استهدف عجلة تابعة لحزب العمال الكوردستاني في منطقة زردشتي بجبل سنجار".

ولم يتوفر لدى المصدر مزيد من التفاصيل على الفور.

ولا يزال مسلحو حزب العمال الكوردستاني ينتشرون في قضاء سنجار رغم إبرام بغداد وأربيل اتفاقا العام الماضي يقضي بإخراجهم من المنطقة.

وكان مقاتلو الحزب في سنجار هدفاً للمقاتلات الجوية التركية على مدى السنوات الماضية.

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