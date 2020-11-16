قصف كثيف واشتباكات في قنديل ومناطق أخرى بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف مسؤول في حزب العمال الكوردستاني يوم الاثنين عن شن أنقرة قصفاً كثيفاً على منطقة جبال قنديل واندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاتلي الحزب الكوردي والجيش التركي في مناطق أخرى داخل حدود إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم منظومة المجتمع الكوردستاني (الجناح السياسي لحزب العمال الكوردستاني) هيوا زاغروس لوكالة شفق نيوز، إن "الجيش التركي شن عملية عسكرية في منطقة الزاب وجبل قنديل شمالي محافظة أربيل".

وأوضح أن "المدفعية والطيران التركيين يقصفان بكثافة مناطق بجبل قنديل منذ يومين".

كما أفاد زاغروس بأن "مقاتلي حزب العمال الكردستاني اشتبكوا مع الجيش التركي في ثلاثة مواقع منها قرية كنايانش"، دون الإفصاح عن الخسائر التي نجمت عن المعارك بين الطرفين.

وكانت الدفاع التركية قد أعلنت أمس الأحد مقتل 5 من مقاتلي العمال الكوردستاني في غارات جوية على منطقتي زاب وأفشين.

وتحولت المناطق الحدودية بإقليم كوردستان إلى ساحة حرب عنيفة بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، ما أوقع خسائر بشرية ومادية.

ويرفض العمال الكوردستاني، مطالبات متكررة لإقليم كوردستان بمغادرة المنطقة لإبعادها عن النزاع الدائر منذ عقود.

كما استهدف العمال الكوردستاني في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنبوب تصدير نفط إقليم كوردستان ما تسبب بإيقاف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان، الأمر الذي استنكرته حكومة إقليم كوردستان ووصفته بـ"العمل الإرهابي".

ومنذ بداية القتال بين حزب العمال والجيش التركي داخل أراضي إقليم كوردستان، تم إخلاء 519 قرية، منها 363 في محافظة دهوك و118 في محافظة أربيل و40 قرية في محافظة السليمانية.