قصف قضاء شاربازير: 4 قتلى وجريح واحد في هجوم مسيرة تركية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة السليمانية يوم الجمعة، بحصيلة ضحايا استهداف سيارة من قبل طائرة مسيرة.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن العجلة كانت تقل خمسة مواطنين يشتبه بانتمائهم لحزب العمال الكوردستاني وقد قتل 4 منهم واصيب الخامس بجروح خلال القصف، لافتا إلى أن اربعة منهم نساء ورجل واحد.

وأشار إلى أن الطائرة ظلت لفترة طويلة تحوم حول العجلة التي تم استهدافها.

وفي الاثناء؛ أكدت قوات مكافحة الارهاب مقتل أربعة من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني وإصابة آخر في ضربة بطائرة مسيرة للجيش التركي في إقليم كوردستان.

وبحسب بيان صادر من قوات مكافحة الإرهاب ورد لوكالة شفق نيوز ان طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت عجلة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني بالقرب من قرية رنكينه في منطقة شاربازير بمحافظة السليمانية، مما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين وإصابة آخر.