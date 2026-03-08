قصف على أربيل يودي بحياة عنصر في أمن المطار

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، فجر الأحد، بمقتل عنصر في أسايش مطار أربيل جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف محيط المطار، في وقت سابق من مساء السبت.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز إن الضحية يدعى ولات طاهر، ويعمل ضمن أمن المطار، مضيفاً أن الهجوم أسفر عن مقتله أثناء الواجب.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الهجمات على أربيل منذ اتساع الحرب الإقليمية، إذ تقول مصادر أمنية كوردية إن المدينة تعرضت خلال الأيام الأخيرة لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت في كثير منها مواقع قرب مطار أربيل الدولي ومنشآت مرتبطة بالتحالف الدولي، بينما جرى اعتراض معظم المقذوفات في الجو.