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قصف صاروخي يستهدف مواقع البيشمركة على حدود كركوك - أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-07T16:56:21+0000
قصف صاروخي يستهدف مواقع البيشمركة على حدود كركوك - أربيل

شفق نيوز/ تعرضت مواقع قوات البيشمركة على حدود كركوك وأربيل مساء يوم الثلاثاء إلى قصف صاروخي، دون وقوع إصابات، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أربع صواريخ كاتيوشا على الأقل أطلقت صوب مواقع قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري التابعة لمحافظة كركوك والواقعة على حدود أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع إصابات جراء القصف الصاروخ، مشيرا إلى أن أحد الصواريخ سقط على مقربة من قرية.

ومنذ أواخر الشهر المنصرم، تعرضت قوات البيشمركة إلى ثلاثة هجمات عنيفة شنها مسلحو داعش في المناطق الفاصلة مع القوات الاتحادية ما أوقع عشرات الضحايا والجرحى بين البيشمركة والمدنيين.

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