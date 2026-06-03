قصف صاروخي يستهدف مقرات جمعية "كادحي كوردستان" الإيرانية المعارضة في الإقليم

شفق نيوز - أربيل

أعلنت جمعية "كادحي كوردستان" (الحزب الإيراني المعارض)، اليوم الأربعاء، أن مقراتها في وادي "آلانة" التابع لإقليم كوردستان، تعرضت لهجوم بصاروخين ليلة أمس الثلاثاء، متهمةً طهران بالوقوف وراء الاستهداف.

وأشارت الجمعية في بيان رسمي، إلى أن إيران استهدفت قواعدها ومقراتها بأكثر من 82 صاروخاً وطائرة مسيّرة، وذلك منذ بدء تصاعد حدة الصراع الإقليمي بين طهران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى في المنطقة.