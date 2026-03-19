قصف صاروخي يستهدف معسكراً لـ"الكومله" في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر محلي، ليل الخميس، بتعرض معسكر "زرگویز" التابع لحزب "كومله" الواقع ضمن حدود محافظة السليمانية لقصف بـ4 صواريخ، في إطار هجمات متواصلة استهدفت إقليم كوردستان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم الصاروخي الذي وقع قبل قليل استهدف معسكر زرگویز بأربعة صواريخ"، مبيناً أن "المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات وأضرار مادية كبيرة".

يشار إلى أن قصفا استهدف خلال الأيام الماضية، وبشكل متكرر مقرات قوات 70 التابعة للبيشمركة، إضافة إلى معسكرات في مناطق زرگویز وسورداش.

ولم تصدر الجهات الأمنية المختصة حتى الآن أي بيان رسمي يوضح تفاصيل هذه الهجمات أو حجم الخسائر الناجمة عنها.

وتتعرض مواقع تابعة لأحزاب كوردية إيرانية معارضة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 شباط/ فبراير الماضي، إلى هجمات صاروخية أو بطائرات مسيّرة في مناطق حدودية بإقليم كوردستان، وسط توترات أمنية متكررة في تلك المناطق.