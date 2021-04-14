قصف صاروخي يستهدف مطار اربيل الدولي

شفق نيوز/ استهدف قصف صاروخي، مساء يوم الأربعاء، مطار أربيل الدولي.

أعلنت ذلك مكافحة ارهاب إقليم كوردستان، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جانبه أكد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، اشتعال النيران داخل المطار في قسم الشحن.

واستهدف قصف مطار أربيل الدولي بعدة صواريخ في منتصف شباط الماضي ما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 آخرين وجندي أمريكي.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم" مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إنها استهدفت "الاحتلال الأمريكي" في العراق، ولم تقدم ما يدل على ادعائها.

وهذا هو ثالث هجوم من نوعه منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، حين استهدف مجهولون المطار بستة صواريخ دون وقوع خسائر بشرية، واتهمت سلطات الإقليم آنذاك فصائل الحشد الشعبي بشن الهجوم، لأن الصواريخ أُطلقت من سهل نينوى، حيث تنتشر تلك الفصائل.