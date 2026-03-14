قصف صاروخي يستهدف مخيماً لحزب كوردي إيراني معارض في أربيل

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن مخيم جيژنيكان التابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في أربيل تعرّض لاستهداف بثلاثة صواريخ.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الصواريخ سقطت داخل محيط المخيم، دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية، فيما لم ترد معلومات حتى الآن عن حجم الأضرار المادية الناتجة عن الهجوم.

وأضافت أن الجهات الأمنية فرضت طوقاً حول مكان الحاث، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وفي صباح اليوم، أحبطت قوات التحالف الدولي وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان، هجومين منفصلين بطائرات مسيّرة "مجهولة الهوية" استهدفت مواقع في مدينتي أربيل والسليمانية، وذلك في ظل وتيرة متصاعدة من التوترات الأمنية في العراق والمنطقة.