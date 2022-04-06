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قصف صاروخي قرب مصفى على حدود اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-06T18:15:49+0000
قصف صاروخي قرب مصفى على حدود اربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء الاربعاء، بأن قصفاً صاروخياً وقع قرب مصفى نفطي على حدود المدينة.

 وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عدة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء اليوم، في منطقة فارغة قرب مصفى كوروكوسك التابع لشركة كار، في قضاء خبات غرب لمحافظة اربيل.

من جانبه قال قائممقام قضاء خبات كويستان احمد، لوكالة شفق نيوز، إن الاجهزة الامنية تحقق في مسألة سقوط الصواريخ بين مركز قضاء خبات وناحية كوروكوسك.

في حين اكدت مصادر داخل مصفى كوروكوسك، لوكالة شفق نيوز، أن الصواريخ لم تقع بداخل المصفى، وانما وقعت بالقرب منها، ولم تتسبب بأي اضرار للمصفى.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على صورة تظهر منصة اطلاق الصواريخ عثرت عليها قوات الامن.

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