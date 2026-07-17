قصف صاروخي إيراني يستهدف مقار "كادحي كوردستان" بالسليمانية يخلف 8 قتلى

شفق نيوز - السليمانية

شنت القوات المسلحة الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، ضربات بالصواريخ الباليستية استهدفت مقار جمعية كادحي كوردستان الإيرانية المعارضة في منطقة "زركويزله" ضمن الحدود الإدارية التابعة لمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وقال مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، إن ثمانية من مقاتلي الجمعية المعارضة للنظام في طهران لقوا حتفهم جراء تلك الهجمات، فيما لم تتمكن فرق الإنقاذ حتى الآن من انتشال جثامينهم جراء وجودها داخل الكهوف ووعورة المنطقة الجبلية.

وأضاف المصدر أن الظروف الميدانية والأمنية ما تزال تعرقل عمليات انتشال الجثامين، في وقت تستمر فيه الجهود لإخراجها من داخل الكهوف، مشيراً إلى سقوط جرحى أيضاً بعض إصاباتهم حرجة، في حين لا يزال مصير عناصر آخرين مجهولاً إثر سقوطهم تحت ركام القصف.

وتناقلت وسائل إعلام كوردية في بث حي ومباشر لقطات مصورة من موقع الحادث، أظهرت اندلاع النيران في مساحات واسعة من الغابات والأشجار الطبيعية في مرتفعات المناطق المقصوفة، تزامناً مع تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.