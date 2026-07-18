قصف صاروخي وأعمال حصاد يُشعلان حرائق واسعة في السليمانية والتهام مئات الدونمات

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، اليوم السبت، السيطرة على ثلاثة حرائق "كبيرة" اندلعت في مناطق "عربت وقرة داغ و اغجلر"، مؤكدة أن أحدها نجم عن قصف صاروخي، فيما تسبب الآخران بأعمال الحصاد الزراعي، ما ألحق أضراراً واسعة بالغطاء النباتي والغابات الطبيعية.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن سلسلة الحرائق التي شهدتها مناطق "قره داغ، وزرگويزله، و اغجلر" خلال الأيام الماضية وحتى اليوم، تسببت بخسائر كبيرة للبيئة والتنوع الحيوي، وألحقت أضراراً بالحياة البرية من حيوانات وطيور، مبينة أن فرقها تعاملت، اليوم، مع ثلاثة حوادث منفصلة.

وأضافت أن الحريق الأول اندلع ضمن حدود قريتي زرگويز وزرگويزلة التابعتين لناحية عربت، حيث تمكنت مفارز شرطة الغابات والبيئة، وبمساندة أهالي المنطقة، من السيطرة على حريق واسع النطاق رغم خطورة الموقع.

وأوضحت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق اندلع نتيجة قصف صاروخي تعرضت له المنطقة، ما أدى إلى احتراق نحو 500 دونم من المراعي والأعشاب، فضلاً عن تضرر أجزاء من الغابات الطبيعية، ولا سيما أشجار البلوط، قبل أن تتمكن الفرق المختصة من إخماده بالكامل ومنع امتداده.

وبينت أن النيران امتدت عقب القصف باتجاه حدود قضاء "قره داغ عبر جبل سويرا"، و ضمن سلسلة جبال "گڵەزەرد"، حيث باشرت مفارز شرطة الغابات والبيئة، بالتعاون مع شرطة الدفاع المدني وأهالي المنطقة، عمليات الإخماد على امتداد عدة كيلومترات، وتمكنت عند الساعة السادسة مساءً من السيطرة الكاملة على الحريق ومنع توسعه.

وأشارت المديرية إلى أن عمليات تقييم الأضرار ما تزال مستمرة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى احتراق نحو 150 دونماً من الغابات الطبيعية والمراعي في منطقة قره داغ.

وفي ناحية اغجلر، أفادت بأن حريقين اندلعا في حدود قريتي "مايله وكاني هنجيرة" نتيجة أعمال الحصاد باستخدام آلة الحصاد الزراعية (الدراسة)، مؤكدة أن مفارز شرطة الغابات، وبالتنسيق مع فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على الحريقين بعد جهود مكثفة.

ولفتت إلى أن التقديرات الأولية أظهرت احتراق نحو 120 دونماً من المراعي والأعشاب والمحاصيل الزراعية في الحادثين.