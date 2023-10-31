قصف جوي وأرضي تركي يستهدف مناطق شمال دهوك وزاخو

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري، يوم الثلاثاء، بأن المقاتلات الحربية التركية شنت ضربات جوية استهدفت مناطق في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأشار المصدر لوكالة شفق نيوز، الى أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في "وادي سركلي" وذلك في سلسلة ضربات متتالية.

وفي سياق مشابه أفاد شهود عيان لوكالتنا بأن المدفعية التركية نفذت قصفا مدفعيا لأول مرة على مناطق قريبة من ناحية "بيكوفا" شمال زاخو.

وأضاف الشهود أن الهجمات لم تؤدِ الى وقوع أي إصابات بين سكان المنطقة.