قصف جوي ومدفعي تركي يستهدف مناطق شمالي محافظة دهوك

شفق نيوز/ شنّت القوات التركية، ليل السبت على الأحد، قصفا جوياً ومدفعياً استهدفت به مناطق شمالي محافظة دهوك في إقليم كوردستان العراق.

وقال مسؤول محلي لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات التركية الحربية استهدفت لمرتين جبل متين بالقرب من قرية (سكيرى) الليلة دون معرفة حجم الأضرار.

كما أشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا لتركيا طال مناطق قرب قرية (بلافه) في قضاء العمادية.

وفي 18 أبريل/ نيسان من العام 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل " ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان في إقليم كوردستان.