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قصف جوي ومدفعي تركي يستهدف اقليم كوردستان مجددا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-05T16:57:16+0000
قصف جوي ومدفعي تركي يستهدف اقليم كوردستان مجددا

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، بأن المدفعية والطائرات التركية جددت قصفها لعدة مناطق في المحافظة.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن قصفاً مدفعياً عنيفاً استهدف استهدف قمة جبل ديشيش الذي يقع خلف قريتي سررو وديشيش في ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك، كما سقطت قذيفتان بالقرب من قرية ديشيش دون وقوع اصابات بين المدنيين.

واضافوا ان جبل كابيركي تعرض لقصف جوي من قبل الطائرات التركية، مما تسبب بخوف وهلع بين المدنيين الساكنين في القرى القريبة من مناطق القصف.

وكانت الطائرات المقاتلة التركية قد قصفت في 30 آذار الماضي، مناطق سيدكان بشمال أربيل، استهدفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني.

وذكر شهود عيان لوكالة شفق نيوز، أن القصف الجوي التركي استهدف مساء الإثنين مناطق تاليسا ون، مارةمةلا، غير المؤهلة بالسكان واستمر لأكثر من ساعة مع تحليق مستمر للمقاتلات التركية بعد القصف.

وتقول تركيا، إن عملياتها العسكرية، تهدف إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ حزب العمال الكوردستاني المناوئ لأنقرة، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر إلى الداخل التركي.

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