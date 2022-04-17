قصف جوي تركي يستهدف موقعاً شمالي دهوك لليوم الثالث على التوالي

شفق نيوز/ واصلت الطائرات التركية ولليوم الثالث على التوالي، استهداف مواقع حزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات الحربية التركية قصفت لثلاث مرات جبل كورزار ووادي نهيلي في حدود قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك".

ولفت المصدر الى "عدم معرفة حجم الاضرار الناجمة عن القصف".

ومساء أمس السبت، عاودت المقالات الحربية التركية، شن ضربات جوية استهدفت بها مواقع لحزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في انقرة وذلك شمالي محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان طائرات تركية تواصل قصف جبل "كورزار" ضمن حدود ناحية شيلادزي بقضاء العمادية شمالي المحافظة.

واضاف المصدر ان الطائرات الحربية التركية قصفت 10 مرات خلال ساعة واحدة مواقع لحزب العمال الكوردستاني في ذلك الجبل.

وجددت الطائرات التركية، اول امس الجمعة، قصفها كهوفاً ومغارات تابعة لحزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وأبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، إن "القصف استهدف جبل كورزار ومحيط قرى في مناطق نهيلى وبرى كارى في حدود ناحية ديرلوك بقضاء العمادية".

وأشار إلى "عدم معرفة الأضرار الناجمة عن القصف".

وتكثف تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.