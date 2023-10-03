قصف جوي تركي يستهدف قضاء ماوت في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طائرات تركية قصفت مقراً لحزب العمال الكوردستاني في قضاء ماوت بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات حربية تركية استهدفت موقعاً تابعاً لحزب العمال الكوردستاني في قضاء ماوت في محافظة السليمانية"، من دون معرفة تفاصيل أكثر.

وأضاف أن طائرة حربية مازالت تحلق في أجواء القضاء بعد ساعة من تنفيذ الضربة الجوية.

بدوره قال قائمقام قضاء ماوت، كامران حسن، لوكالة شفق نيوز، إنه "في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء قامت طائرة حربية بقصف منطقة (باسكي قولي) الواقعة بين قريتي (گلاله، وسفر)، بطائرة حربية".

وبين أن "القصف لم يسفر عن أضرار بشرية تذكر"، مؤكداً عدم معرفة عائدية الطائرة لكنه أكد أن كل الهجمات التي كانت تتعرض لها المنطقة مصدرها طائرات تركية.

وعلى صعيد متصل، بين مصدر محلي لمراسل وكالة شفق نيوز تعرض مناطق في جبال قنديل لقصف بطائرة حربية تركية دون معرفة حجم الأضرار لغاية الآن

ويوم أمس الأول الأحد، كشفت وزارة الدفاع التركية عن تفاصيل عملية جوية "عنيفة" نفذتها في إقليم كوردستان، استهدفت خلالها مواقع لحزب العمال الكوردستاني.

وأكدت الوزارة في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، تنفيذ عملية جوية في جبال "ميتينا وقنديل وغارا وهاكورك" ضمن إقليم كوردستان، نتج عنها تدمير 20 نقطة يتواجد فيها عناصر حزب العمال.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد أفادت حينها بأن هجوماً انتحارياً حصل بالقرب من مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، مشيرة إلى أن شخصاً مسلحاً يرتدي حازماً ناسفاً هاجم حرس المبنى ومن ثم فجّر نفسه.

ولاحقاً، أعلن وزير الداخلية التركي "قتل اثنين من الإرهابيين في هجوم أنقرة"، مبيناً أن "الإرهابيين نفذا هجوماً بالقنابل أمام مدخل مديرية الأمن التابعة للداخلية في أنقرة".

وتبنى حزب العمال الكوردستاني، الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر المديرية العامة للأمن، في العاصمة التركية أنقرة.

ونقلت فرانس برس، عن وكالة "إيه إن إف" القريبة من حزب العمال، قولها إن "عملاً فدائياً نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع لـ(لواء الخالدين)".

وهذا الهجوم هو الأول في أنقرة، منذ عدة سنوات، ويأتي بعد قرابة عام على مقتل 6 وإصابة 81 في تفجير بشارع تجاري مكتظ بوسط إسطنبول في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.