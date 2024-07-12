قصف جوي تركي مكثف يسهدف مواقع حزب العمال الكوردستاني شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري في دهوك، يوم الجمعة، بأن الطائرات التركية كثفت من قصفها لمواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني شمالي المحافظة، فيما أدى تبادل النيران بين "العماليين" والجيش التركي إلى اندلاع حريق كبير شمالي زاخو.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت ست مرات مواقع لحزب العمال الكوردستاني في عدة مناطق بسفح جبل كارة المطل على قضاء العمادية شمالي دهوك".

وأوضح أن "وادي شيرانة، وجبل زنكلي المطل على قرية سبيندار، وقرية ديرش القديمة، بالإضافة إلى قرية رزيكي، وجبل بيسمتي، تعرضت لقصف عنيف دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف".

وفي السياق، ذكر مصدر حكومي في إدارة زاخو المستقلة، لوكالة شفق نيوز، أن "حريقاً كبيراً اندلع في قرية شرانش ذات الأغلبية المسيحية التابعة لناحية دركار شمالي زاخو".

وأضاف المصدر أن "الحريق اندلع بعد قيام المدفعية التركية بقصف محيط القرية"، مشيراً إلى أن "النيران طالت مزارع ومنازل أهالي القرية الذين هجروها قبل أكثر من خمس سنوات بسبب الصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي".