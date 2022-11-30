قصف جوي تركي "متواصل" يستهدف العمادية في دهوك

شفق نيوز / كشف شهود عيان، اليوم الأربعاء عن تعرض احدى قرى قضاء العمادية بمحافظة دهوك لقصف جوي تركي متواصل.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن "محيط قرية بلافا بقضاء العمادية بمحافظة دهوك تعرض لقصف جوي تركي 10 مرات متتالية مستهدفا عناصر لحزب العمال الكوردستاني".

وأضاف الشهود أن "القصف استهدف أيضا وادي قرية سركلى وجبل متين دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عنه حتى الآن".

وتشن القوات التركية والايرانية هجمات مستمرة "دون هوادة" على اقليم كوردستان، بدعوى "مهاجمة قوى معادية" لها على أرض العراق، في وقت تدعو فيه حكومة الإقليم الى موقف جدي من بغداد والمجتمع الدولي لإيقاف هذه الهجمات، وتؤكد بأنها لا تسمح بتعرض أمن جيران العراق للتهديد.