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قصف جوي تركي شمالي العمادية في محافظة دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-10T13:41:51+0000
قصف جوي تركي شمالي العمادية في محافظة دهوك

شفق نيوز/ افاد شهود عيان، يوم الخميس، بقيام طائرات تركية بقصف مناطق في جبل كاني شمال قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وأبلغ الشهود وكالة شفق نيوز؛ ان الطائرات التركية قصفت ظهر اليوم جبل كاني زركي شمال قضاء العمادية.

واضاف الشهود ان قريتي كوركو و بنافي التابعتان لقضاء العمادية تعرضتا لقصف جوي مرتين متتاليتين.

واشاروا إلى ان المنطقة التي القذائف سقطت بالقرب من بعض رعاة الاغنام دون وقوع اي خسائر بالارواح.

وكثفت تركيا مؤخراً قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

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