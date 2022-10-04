قصف جوي بطائرة مسيرة يستهدف عجلة في السليمانية وانباء عن ضحايا ومصابين

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي، يوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة شنت قصفا جويا استهدفت به عجلة في قضاء "شاربازير" التابع لمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وقال قائممقام القضاء شاهو عثمان لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة قصفت سيارة على جسر "شيخال مارين" بالقرب من ناحية زلان التابعة لقضاء شاربازير مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص كحصيلة اولية.

ووفقا لمعلومات لاحقة زودنا بها مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية فإن الطائرة المسيرة تابعة للقوات التركية، مبينا ان العجلة المستهدفة يستقلها عناصر من حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا، وقد احترقت بالكامل وتفحمت الجثث التي بداخلها بشكل لا يمكن التعرف على الملامح وعدد الاشخاص.