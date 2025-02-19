قصف جوي واشتباكات عنيفة بين "العمال الكوردستاني" والجيش التركي شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباكات عنيفة بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي، فيما قصفت الطائرات المقاتلة على مواقع تابعة لـ"العماليين" شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي بالقرب من قاعدة عسكرية تركية على سلسلة جبل متين المطلة على قضاء العمادية شمالي دهوك". وأوضح أن "الاشتباكات نشبت في محيط قرية بلافة، حيث سُمعت أصوات أسلحة خفيفة ومتوسطة دون تأكيد عن الخسائر الناجمة جراء القصف".

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، بأن طائرات حربية تركية نفذت غارة جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في محيط قرية رزيكي على سفح جبل كارة شمالي دهوك.