قصف جمجمال: 5 ضحايا من بينهم مختار اخجلر نقلوا إلى الطب العدلي (صور)

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم السبت، عن حصيلة القصف الذي نفذته طائرات مجهولة المصدر على إحدى قرى جمجمال بمحافظة السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية؛ إن 5 جثامين وصلت إلى الطب العدلي في محافظة السليمانية وسط حضور جماهيري كبير من أهالي جمجمال لتشيع جثمانهما.

وأضاف ان أحد الضحايا هو مختار منطقة "اخجلر" التابعة لقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

واعلن مدير ناحية اخجلر هيمن بهجت في تصريح صحفي تابعته شفق نيوز أن القصف استهدف سيارة نوع تويوتا-هايلوكس وادى الى مقتل خمسة أشخاص من ركاب السيارة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز في وقت سابق؛ بأن الطائرات قصفت أيضا مقرا تابعا لحزب العمل الكوردستاني في الناحية وادى القصف الى حرق المقر بالكامل ومقتل ثلاثة عناصر للحزب.

وفي وقت لاحق أدى قصف بالطائرات التركية على مخيم في مخمور أدى إلى مقتل مواطنين آخرين.