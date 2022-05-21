سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قصف جمجمال: 5 ضحايا من بينهم مختار اخجلر نقلوا إلى الطب العدلي (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-21T11:57:08+0000
قصف جمجمال: 5 ضحايا من بينهم مختار اخجلر نقلوا إلى الطب العدلي (صور)

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم السبت، عن حصيلة القصف الذي نفذته طائرات مجهولة المصدر على إحدى قرى جمجمال بمحافظة السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية؛ إن 5 جثامين وصلت إلى الطب العدلي في محافظة السليمانية وسط حضور جماهيري كبير من أهالي جمجمال لتشيع جثمانهما.

وأضاف ان أحد الضحايا هو مختار منطقة "اخجلر" التابعة لقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

واعلن مدير ناحية اخجلر هيمن بهجت في تصريح صحفي تابعته شفق نيوز أن القصف استهدف سيارة نوع تويوتا-هايلوكس وادى الى مقتل خمسة أشخاص من ركاب السيارة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز في وقت سابق؛ بأن الطائرات قصفت أيضا مقرا تابعا لحزب العمل الكوردستاني في الناحية وادى القصف الى حرق المقر بالكامل ومقتل ثلاثة عناصر للحزب.

وفي وقت لاحق أدى قصف بالطائرات التركية على مخيم في مخمور أدى إلى مقتل مواطنين آخرين.

related

الخصخصة في كوردستان: السليمانية تخصخص "كتابة العرائض" وتذمر واسع من المحامين

Date: 2021-10-21 09:52:26
الخصخصة في كوردستان: السليمانية تخصخص "كتابة العرائض" وتذمر واسع من المحامين

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بحادثي سير في كوردستان

Date: 2022-02-22 13:32:28
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بحادثي سير في كوردستان

أمن السليمانية يفرق المحتجين بالقوة خلال محاولته فتح الطرق المغلقة

Date: 2021-11-23 09:45:35
أمن السليمانية يفرق المحتجين بالقوة خلال محاولته فتح الطرق المغلقة

خمس هزات أرضية تضرب شرق السليمانية

Date: 2021-04-11 04:39:51
خمس هزات أرضية تضرب شرق السليمانية

انفجار داخل مقر قوات 70 للبيشمركة في السليمانية (فيديو)

Date: 2020-10-04 08:14:00
انفجار داخل مقر قوات 70 للبيشمركة في السليمانية (فيديو)

كوردستان تعلن اصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

Date: 2020-03-10 09:33:49
كوردستان تعلن اصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

فيروس كورونا يخطف حياة مسؤول صحي في السليمانية

Date: 2021-09-07 08:53:29
فيروس كورونا يخطف حياة مسؤول صحي في السليمانية

وفاة رجل سبعيني وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب عجلة في السليمانية

Date: 2021-12-10 09:21:58
وفاة رجل سبعيني وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب عجلة في السليمانية