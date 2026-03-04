قصف جديد يطال مقر حزب كوردي إيراني معارض في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، فجر يوم الخميس، بتعرض مقر تابع لحزب "كومله" الكوردي الإيراني المعارض في منطقة زرگويزله ضمن حدود محافظة السليمانية لهجوم لم تُعرف طبيعته بعد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مقر "كومله شورشگير" في زرگويزله تعرض للاستهداف، دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن.

يشار إلى أن مخيم سورداش في قضاء دوكان بالسليمانية، تعرض لهجوم صاروخي، مساء الأربعاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن القصف استهدف المعسكر الذي يضم مقاتلين تابعين لحزب كومله الكادحين الكوردستاني الإيراني المعارض، من دون تسجيل إصابات، بحسب المعلومات الأولية.

وكان مسؤول أميركي، أفاد فجر الخميس، بأن آلاف المقاتلين الكورد أطلقوا هجوماً برياً من العراق على الأراضي الإيرانية، في تطور يأتي مع استمرار تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران في المنطقة.

ونقل موقع أكسيوس وقناة فوكس نيوز، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن جماعات كوردية إيرانية معارضة، بدأت هجوما بريا في شمال غرب إيران.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الجيش لا يسلّح أي تمرد داخل إيران، لكنه أشار إلى أن جهات أخرى في الحكومة الأميركية قد تكون منخرطة في تحركات مختلفة.

من جانبها، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تقارير تحدثت عن موافقة إدارة الرئيس دونالد ترمب على تسليح قوات كوردية.

كما أفادت وكالة تسنيم الايرانية، بأن حدود محافظة إيلام "آمنة تماما"، مبينة أن نقلا عن مصدر لها: "بعد فشل أميركا وإسرائيل في تحقيق أهدافهما الميدانية، تحاولان الآن زعزعة عزيمة شعبنا بعمليات نفسية".

وأضافت نقلا عن المصدر: نؤكد لأهالي محافظة إيلام أن الأمن يسود على طول حدود المحافظة مع العراق، وأن القوات العسكرية والأمنية تدافع بكل قوة عن أراضي وحدود إيران".