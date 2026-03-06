قصف جديد يستهدف القنصلية الأميركية في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بسماع دوي 3 انفجارات قرب القنصلية الأميركية في أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اصوات الانفجارات سمعت قرب القنصلية، ولم يتم التأكد من طبيعتها حتى الان".

وقبل قليل تعرض فندق لاستهداف بطائرة مسيّرة، وذلك بعد ساعات من تحذير أميركي من استهداف الفنادق في إقليم كوردستان.

وبحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الفندق المستهدف هو (أرجان روتانا) ويقع على شارع 100 وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان"، ولم ترد على الفور تقارير عن وجود خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية التي لحقت بالفندق جراء هذا الاستهداف.