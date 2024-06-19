قصف تركي يُشعل النيران ويتلف مئات الدوانم الزراعية شمال دهوك

شفق نيوز/ تسبب قصف تركي، باندلاع نيران في مناطق واسعة في قضاء العمادية شمال دهوك، وفقا لمصدر حكومي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الحرائق نشبت نتيجة قصف جوي من الطيران الحربي التركي على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في منطقة سور سكيري على سفح جبل متين".

واوضح، أن "النيران أتلفت مئات الدونمات من الأراضي الزراعية والغابات وما تزال مشتعلة"، مشيراً الى "تعذر وصول فرق الدفاع المدني الى المنطقة بسبب الوضع الامني".