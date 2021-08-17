سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قصف تركي يوقع 12 قتيلا وجريحا في شمال شرقي سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-17T20:58:14+0000
قصف تركي يوقع 12 قتيلا وجريحا في شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ قتلت امرأة وطفل وأصيب 10 أشخاص آخرين على الأقل، مساء يوم الثلاثاء، في قصف عنيف للقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على بلدة زركان (أبو راسين) بمحافظة الحسكة ذات الأكثرية الكوردية شمال شرقي سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بلدة زركان والقرى التابعة لها بأكثر من 50 قذيفة هاون ومدفعية ما تسبب بمقتل امرأة وطفل وإلحاق أضرار كبيرة في المنازل والمرافق العامة.

وأضاف أنه تم نقل أكثر من 10 جرحى إلى مستشفى "الشهيد خبات" بمدينة الدرباسية، ولا تزال سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة.

وأشار إلى أن طيران استطلاع تركي يحلق في سماء منطقة زركان وتل تمر بالتزامن مع قصف المنطقة.

ونزح معظم سكان بلدة زركان والقرى التابعة لها باتجاه مدينة الدرباسية والريف الجنوبي جراء القصف.

ومنذ الأسبوع الفائت تتعرض منطقة تل تمر وزركان وريفها شمال الحسكة لقصف يومي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية.

related

قذيفة كل دقيقة.. قصف تركي مكثف شمالي زاخو

Date: 2020-11-10 10:28:42
قذيفة كل دقيقة.. قصف تركي مكثف شمالي زاخو

المجلس الكوردي يرفض انتخابات الرئاسة السورية: لا تحظى بالشرعية

Date: 2021-05-05 12:20:15
المجلس الكوردي يرفض انتخابات الرئاسة السورية: لا تحظى بالشرعية

الطائرات التركية تشن غارات جوية على منطقة كوردية في سوريا

Date: 2021-03-21 05:03:58
الطائرات التركية تشن غارات جوية على منطقة كوردية في سوريا

الامم المتحدة تطالب تركيا بفتح تحقيق باغتيال الكوردية هفرين خلف ومدنيين

Date: 2019-10-16 15:57:17
الامم المتحدة تطالب تركيا بفتح تحقيق باغتيال الكوردية هفرين خلف ومدنيين

5 قتلى في انفجار مستودع ذخيرة بعفرين السورية

Date: 2020-12-19 15:32:25
5 قتلى في انفجار مستودع ذخيرة بعفرين السورية

نيجيرفان بارزاني يؤكد حاجة اقليم كوردستان والعراق للتحالف الدولي وامريكا

Date: 2020-09-22 07:36:19
نيجيرفان بارزاني يؤكد حاجة اقليم كوردستان والعراق للتحالف الدولي وامريكا

غارات تركية على مدن في محافظة دهوك

Date: 2020-08-05 21:38:32
غارات تركية على مدن في محافظة دهوك

مسلحون كورد يسلمون امريكا امرأتين و6 اطفال

Date: 2019-06-05 16:00:00
مسلحون كورد يسلمون امريكا امرأتين و6 اطفال