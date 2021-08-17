قصف تركي يوقع 12 قتيلا وجريحا في شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ قتلت امرأة وطفل وأصيب 10 أشخاص آخرين على الأقل، مساء يوم الثلاثاء، في قصف عنيف للقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على بلدة زركان (أبو راسين) بمحافظة الحسكة ذات الأكثرية الكوردية شمال شرقي سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بلدة زركان والقرى التابعة لها بأكثر من 50 قذيفة هاون ومدفعية ما تسبب بمقتل امرأة وطفل وإلحاق أضرار كبيرة في المنازل والمرافق العامة.

وأضاف أنه تم نقل أكثر من 10 جرحى إلى مستشفى "الشهيد خبات" بمدينة الدرباسية، ولا تزال سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة.

وأشار إلى أن طيران استطلاع تركي يحلق في سماء منطقة زركان وتل تمر بالتزامن مع قصف المنطقة.

ونزح معظم سكان بلدة زركان والقرى التابعة لها باتجاه مدينة الدرباسية والريف الجنوبي جراء القصف.

ومنذ الأسبوع الفائت تتعرض منطقة تل تمر وزركان وريفها شمال الحسكة لقصف يومي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية.