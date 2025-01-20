قصف تركي يودي بحياة فنان كوردي في سوريا

شفق نيوز/ لقي الفنان الكوردي "بافي طيار"، يوم الاثنين، مصرعه نتيجة قصف تركي شمال شرقي سوريا، قرب سد تشرين، خلال المعارك التي تدور هناك بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل مسلحة موالية لتركيا.

وطيار، المنحدر من مدينة القامشلي السورية، اسمه الحقيقي جمعة خليل، رحل عن عمر ناهز الـ64 عاماً، بعد مشاركته مع مجموعة مواطنين في اعتصام سلمي بالقرب من سد تشرين، في مسعى لوقف الحرب.

واشتُهر الفنان الراحل "بافي طيار" بأفلامه التلفزيونية الكثيرة، التي صُورت بإمكانيات بسيطة، إلا أنها ناقشت الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للكورد في سوريا وتركيا والعالم، وأحدثت صدى كبيراً في المجتمع الكوردي.

من أبرز القضايا التي ناقشها "بافي طيار" آثار العمليات العسكرية التركية، وقضايا تعدد الزوجات، ومحاربة السلوكيات المجتمعية الخاطئة، وتحديات اللغة الكوردية، والوضع المعيشي، وغيرها.

موجة تعاطف كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي حزناً على رحيل "بافي طيار"، الذين أجمعوا أن الفنان الذي أضحكهم طوال هذه السنوات، أبكاهم أخيراً، ما حوّل الكوميديا إلى تراجيديا في نهاية المطاف.