قصف تركي يودي بحياة رجل وزوجته شمال دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي في دهوك، يوم الاثنين، بمقتل رجل وزوجته نتيجة قصف تركي استهدف قضاء عقرة شمال المحافظة.

واوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع في منطقة "شهي" التابعة لناحية دينارته، مشيرا الى ان الضحيتين ينتميان إلى قرية با مشمش.

واضاف المصدر ان اهالي الضحيتين يحاولون في الوقت الحالي الوصول الى موقع الحادث لإخلاء الجثمانين.

وشهدت دهوك، أمس الأحد، وتحديدا قرية دمكا شمال زاخو، قصفًا استهدف منزلًا مدنيًا نتيجة الاشتباكات بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وأدى القصف إلى اندلاع حريق في المنزل وتدميره بالكامل دون خسائر بشرية.

وتشهد المنطقة منذ أيام حوادث متفرقة بين الطرفين، حيث يلجأ المسلحون إلى اختباء في منازل المدنيين، ما يسبب قصفًا متبادلًا.

كما تعرضت منطقة زيريزة شمال زاخو،أمس الأحد أيضا، لهجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة لقوات ابيشمركة، أسفر عن إصابة أحد الجنود.