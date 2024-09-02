قصف تركي يهز السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، مساء الاثنين، بتعرض قرى في ماوت ضمن محافظة السليمانية، إلى قصف تركي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القصف استهدف قرية (كويركان) في قضاء ماوت التابع للسليمانية".

وأضاف أن "القصف نُفذ من قبل طائرات مسيرة تابعة للجيش التركي".

بدوره؛ أعلن قائمقام قضاء ماوت في محافظة السليمانية اليوم الاثنين عن قيام طائرة حربية تركية مرة أخرى بشن قصفًا على منطقة شنكايةتي الواقعة ضمن حدود قضاء ماوت في منطقة شاربازير في السليمانية.

وَقال كامران حسن قائممقام قضاء ماوت في تصريح لوكالة شفق نيوز، انه في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم استهدفت طائرة تركية جبال كويرة ضمن حدود قرية كلالة.

وأضاف أنه لم ترد اي معلومات حول الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عن هذا القصف.

وتواصل الطائرات التركية استهداف قرى قاميش، كلالة، سفرە، بردبرد، وباساوة في المنطقة.