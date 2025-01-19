قصف تركي ينهي حياة مسؤولة رفيعة بحزب كوردي سوري

شفق نيوز/ أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني (PYD) في سوريا، يوم الأحد، عن مقتل رئيسها المشترك "منيجة حجو"، بقصف تركي.

وقال الحزب، وهو مقرب من حزب العمال الكوردستاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيسة المشتركة للحزب منيجة حجو، قتلت بقصف قرب سد تشرين في مدينة قامشلي".

وأضاف أن "حجو، هي الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلي تعرضت لاستهداف بعد زيارة ميدانية لها للمكان الذي يتعرض حالياً لهجوم من قبل مجموعات مسلحة قريبة من تركيا"، مبينا أن "القصف تسبب بمقتل عدد من مرافقي الرئيسة المشتركة أيضا".

وتشهد مناطق شمال شرقي سوريا، وتحديدا قرب سد تشرين، معارك وقصف مستمر منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الكوردية الأخرى، وبين جماعات مدعومة من تركيا، وبشكل يومي، تودي المعارك بحياة عشرات الأشخاص.