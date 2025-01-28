قصف تركي يطال قرية رزيكي شمال دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري في دهوك، يوم الثلاثاء، بأن المدفعية التركية قصفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل كارة شمال المحافظة.

واضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان الغارات استهدفت قرية رزيكي ومحيطها التي تتبع قضاء العمادية، مشيراً إلى أن المدفعية التركية وطائراتها الحربية تركز منذ عدة أيام على المناطق في سلسلة جبل كارة حيث يعتقد وجود مواقع لحزب العمال الكوردستاني المحصنة في كهوف وأنفاق حفرت منذ عقود.

وفي وقت سابق اليوم، شنت الطائرات الحربية التركية غارات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني في منطقة جبل گاره شمال دهوك، حيث تم استهداف أحد الكهوف القريبة من قصر كان قد شيد في عهد صدام حسين، وتعد هذه المنطقة، التي تتمتع بأهمية استراتيجية، أول مرة تتعرض فيها للقصف الجوي التركي.