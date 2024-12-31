قصف تركي يضرب العمادية.. إصابة عامل سوري وتضرر البنى التحتية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الثلاثاء، بتعرض معمل للحصى والرمل، يقع على ضفاف نهر صبنة في قضاء العمادية شمال المحافظة لقصف مدفعي كثيف من قبل الجيش التركي.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القصف، الذي تضمن ثلاث قذائف مدفعية، أسفر عن إصابة أحد عمال المعمل، وهو مواطن كوردي من سوريا يبلغ من العمر 35 عاماً، بإصابات طفيفة في ساقه، حيث تم نقله إلى مستشفى العمادية لتلقي العلاج اللازم.

وأشار المصدر، إلى أن المدفعية التركية استهدفت أيضاً مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني على سفح جبل كارة المطل على قضاء العمادية، فيما تعرضت قرية "مژى" القريبة لقصف عنيف أيضاً.

يُذكر أن سكان هذه القرية نزحوا منها قبل عام نتيجة استمرار الصراع المسلح بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني.

من جهة أخرى، أفاد شهود عيان، لمراسل وكالة شفق نيوز، بسقوط قذيفة هاون على الطريق المؤدي إلى منطقة "بري سيلي" شمال العمادية، ما تسبب في أضرار بأنابيب المياه التي تغذي المناطق المحيطة.