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قصف تركي يشعل نيراناً تلتهم محاصيل 5 قرى في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-16T09:36:55+0000
قصف تركي يشعل نيراناً تلتهم محاصيل 5 قرى في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي مطلع، يوم الأربعاء، باندلاع النيران في محاصيل زراعية بخمس قرى حدودية بمحافظة دهوك جراء القصف المدفعي التركي.

وقال الناشط والصحفي اياد هروري لوكالة شفق نيوز، إن آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والغابات احترقت جراء نيران نشبت بفعل قصف مدفعي تركي في ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية.

وأضاف أن خمس قرى تعرضت للقصف المدفعي وهي دشيش، وادني، وسةرةرو، وهروري، ودركلا موسى، ما تسبب باندلاع النيران في المحاصيل الزرعية من الحبوب وغيرها من الأشجار المثمرة.

وأشار هروري إلى أن النيران ما تزال مشتعلة دون تمكن فرق الدفاع المدني من الوصول إلى المنطقة بسبب القصف المستمر ووعورة الطرق المؤدية إلى مكان الحرائق.

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