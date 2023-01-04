قصف تركي يشعل النيران بمزارع في قضاء العمادية شمال دهوك

شفق نيوز/ شنت المقاتلات الحربية التركية، يوم الأربعاء، ضربات جوية استهدفت بها مناطق شمال محافظة دهوك بذريعة مكافحة حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات الحربية التركية قصفت لمرتين متتاليتين اليوم مواقع لعناصر حزب العمال الكوردستاني في جبل "كري" المطل على ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك.

واضاف المصدر ان القصف ادى الى الحاق اضرار مادية بمزارع اهالي المنطقة من خلال اندلاع الحرائق فيها.