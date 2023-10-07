قصف تركي يستهدف مواقع عمالية في اربيل ودهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في إقليم كوردستان، يوم السبت، بأن طائرات تركية قصفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني في أربيل ودهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات حربية نفّذت غارات على مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في مناطق متعددة شمالي دهوك وشمال غربي أربيل".

وبين أن "القصف تركز على جبل شيرين في منطقة بارزان ضمن حدود محافظة أربيل، بالإضافة إلى منطقة بالندا"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر الناجمة عن هذه الغارات.

بدوره أبلغ مصدر محلي في أربيل، وكالة شفق نيوز، بأن "الطائرات التركية قامت بقصف مخيم مخمور الذي يضم أنصار حزب العمال الكوردستاني قرب أربيل".

وأضاف أن "القصف حصل قبل قليل ولم تُعرف أضراره حتى الآن".