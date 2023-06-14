قصف تركي يستهدف مواقع "عمالية" شمالي دهوك ويتسبب بحرائق في غابات ومزارع

شفق نيوز/ قصفت الطائرات التركية، يوم الأربعاء، مواقع لحزب العمال الكوردستاني بمحافظة دهوك، وفقاً لمصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قامت اليوم بشن ضربات جوية على مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في مناطق مختلفة بمنطقة نهلي التابعة لقضاء العمادية في شمال دهوك".

وأفاد المصدر بأن "القصف تسبب بحدوث أضرار مادية كبيرة في الغابات ومزارع سكان المنطقة، دون معرفة الخسائر التي لحقت بعناصر حزب العمال".

يشار الى ان هذه المنطقة تعرضت يوم امس ايضا لقصف مدفعي من قبل الجيش التركي.