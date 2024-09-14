قصف تركي يستهدف منزلاً في قضاء ماوت بالسليمانية

شفق نيوز/ استهدف طيران تركي مسير يوم السبت، منزلا في قضاء ماوت شمالي السليمانية.

وذكر قائمقام قضاء ماوت في محافظ السليمانية كامران حسن في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن قرية "گلله" التابعة لقضاء ماوت في شمال محافظة السليمانية تعرضت للقصف.

في سياق متصل؛ أبلغ مصدر خاص وكالة شفق نيوز، أن القصف استهدف القرية وأثار الذعر بين سكان المنطقة في تمام الساعة 3:10 ظهرا.

وأضاف المصدر بأن "القصف تم من قبل تركيا، حيث أن القوات التركية سبق وأن قصفت هذه القرية والمناطق المحيطة بها".

وأشار المصدر إلى أنه "حتى الآن، لم يتم تحديد الأضرار الناجمة عن القصف، إلا أن القصف كان قريبًا جدًا من مناطق سكنية، مما يرجح وقوع أضرار في هذه المرة".

وتشهد المناطق الحدودية في إقليم كوردستان، وخصوصًا المناطق الواقعة شمال محافظة السليمانية، بين الحين والآخر قصفًا من قبل الجيش التركي.

وتأتي هذه العمليات العسكرية ضمن حملات متواصلة تستهدف مواقع حزب العمال الكوردستاني (PKK) الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وعلى الرغم من أن القصف يهدف إلى استهداف مسلحي الحزب، إلا أن القرى والمدنيين غالبًا ما يكونون ضحية لهذه العمليات، مما يثير استياء السكان المحليين ويزيد من التوترات في تلك المناطق.