سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قصف تركي يستهدف مناطق قرب العمادية بمحافظة دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-03T12:50:57+0000
قصف تركي يستهدف مناطق قرب العمادية بمحافظة دهوك

شفق نيوز/ أقدمت طائرات تركية، يوم الأحد، على تنفيذ قصف جوي لمناطق تابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وأبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز؛ أن الطائرات التركية قصفت بعد الظهر اليوم الأحد وادي سمتي خلف قرية دريشي التابعة لقضاء العمادية.

وأضاف الشهود؛ أن اصوات الطائرات مازالت تُسمع لحد الآن( وقت كتابة الخبر)، وهي تحوم فوق القرية المأهولة بالسكان الذين بدأوا مذعورين من تعرض قريتهم الى القصف.

وتقوم تركيا بعمليات قصف شبه يومية لمناطق في اقليم كوردستان العراق بذريعة تواجد قوات تابعة لحزب العمال الكوردستاني.

related

اصابة عنصر بالبيشمركة بقصف تركي عشوائي شمالي اربيل

Date: 2020-08-21 10:32:17
اصابة عنصر بالبيشمركة بقصف تركي عشوائي شمالي اربيل

12 قذيفة تركية تتساقط على قريتين بدهوك

Date: 2020-09-22 12:37:49
12 قذيفة تركية تتساقط على قريتين بدهوك

صور .. هذا ما خلّفه القصف التركي من "دمار" لبلدة "شيلادزي" في دهوك

Date: 2020-06-19 16:59:10
صور .. هذا ما خلّفه القصف التركي من "دمار" لبلدة "شيلادزي" في دهوك

أربع غارات تركية على ناحية في محافظة دهوك

Date: 2020-09-08 09:11:21
أربع غارات تركية على ناحية في محافظة دهوك

بـ25 قذيفة.. المدفعية التركية تستهدف مزارع في دهوك

Date: 2020-11-17 10:08:13
بـ25 قذيفة.. المدفعية التركية تستهدف مزارع في دهوك

تركيا تقصف سيارة على بعد 15 كيلومتراً من مدينة دهوك

Date: 2020-08-01 16:57:20
تركيا تقصف سيارة على بعد 15 كيلومتراً من مدينة دهوك

مقتل 7 عناصر من حزب العمال بغارة تركية بكوردستان

Date: 2019-08-27 10:11:41
مقتل 7 عناصر من حزب العمال بغارة تركية بكوردستان

طائرات تركية تقصف مواقع أولى من نوعها شمالي دهوك

Date: 2020-12-29 09:16:24
طائرات تركية تقصف مواقع أولى من نوعها شمالي دهوك