قصف تركي يستهدف مناطق قرب العمادية بمحافظة دهوك

شفق نيوز/ أقدمت طائرات تركية، يوم الأحد، على تنفيذ قصف جوي لمناطق تابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وأبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز؛ أن الطائرات التركية قصفت بعد الظهر اليوم الأحد وادي سمتي خلف قرية دريشي التابعة لقضاء العمادية.

وأضاف الشهود؛ أن اصوات الطائرات مازالت تُسمع لحد الآن( وقت كتابة الخبر)، وهي تحوم فوق القرية المأهولة بالسكان الذين بدأوا مذعورين من تعرض قريتهم الى القصف.

وتقوم تركيا بعمليات قصف شبه يومية لمناطق في اقليم كوردستان العراق بذريعة تواجد قوات تابعة لحزب العمال الكوردستاني.