قصف تركي يستهدف مخيم مخمور قرب اربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الجمعة بتعرض مخيم مخمور قرب اربيل لقصف تركي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "القصف تم بطائرة مسيرة تركية واستهدف موقعا داخل المخيم الذي يسكن فيه أنصار حزب العمال الكوردستاني".

واضاف ان "موقع القصف قريب من الموقع الذي تعرض للقصف الأسبوع الماضي دون معرفة الأضرار حتى الآن".

ويتعرض مخيم اللاجئين في قضاء مخمور إلى قصف جوي تركي بين حين وآخر، ويضم المخيم المئات من العائلات الكوردية التي نزحت من تركيا منذ سنوات طويلة، وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني يتخذ من المخيم منطلقا لتدريب مقاتليه وشن هجمات داخل الأراضي التركية.

من جانبها تقول مصادر أمنية في نينوى، إن الحكومة العراقية وقوات الأمن لا سيطرة لها على المخيم منذ سنوات، وأن أية جهة تتبع الحكومة العراقية لا تستطيع الدخول إلى المخيم حتى خلال تعرضه للقصف التركي.