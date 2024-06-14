قصف تركي يستهدف قرية في رانية كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة، بقيام طائرة تركية بقصف قرية في محيط قضاء رانية في إدارة رابرين بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الطائرة التركية أقدمت على استهداف محيط قرية باشكوتال مما أسفر عن اندلاع النيران في الحقول وبساتين المنطقة.

ولم يذكر المصدر حجم الأضرار البشرية في مكان الحادث، مشيرا الى ان القوات الأمنية وصلت لموقع القصف لإجراء التحقيقات وتفاصيل الاستهداف.

ونادراً ما تعلّق أنقرة على ضربات كهذه. ويشنّ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوّية وبرّية ضدّ حزب العمال في المناطق الحدودية بدهوك ومواقع في السليمانية.

وتقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية على الشريط الحدودي وداخل إقليم كوردستان لمواجهة عناصر حزب العمال، الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة.