ضحايا بقصف تركي استهدف قرية شمالي دهوك

شفق نيوز/ استهدف قصف تركي، مساء اليوم الأحد، إحدى قرى شمالي دهوك، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وأفاد مصدر محلي في المحافظة، لوكالة شفق نيوز، بقصف الطائرات التركية محيط قرية شكفتي شمال شرق ناحية جمانكي بقضاء العمادية شمال دهوك.

وأشار إلى أن الأنباء الواردة من مكان القصف تفيد بوجود قتيل ومصاب وهما اقارب قدموا الى القرية في زيارة، مبينا أن القصف استهدف عربتهم.

يذكر ان ناحية جمانكي بقضاء العمادية تتعرض مناطقها بين الحين والاخر لقصف من قبل الطائرات التركية ضمن عمليات حربية ينفذها الجيش التركي لضرب أهداف لحزب العمال الكوردستاني.