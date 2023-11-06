قصف تركي مكثف يستهدف مواقع "عمالية" في دهوك ورابرين كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول، يوم الاثنين، بتعرض قرية كوهرزي التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك لهجوم مكثف من قبل المدفعية التركية.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، أنه تم تسجيل سقوط قذيفتين داخل حدود القرية، بينما سقط عدد آخر من القذائف في المناطق المحيطة دون أن تسفر عن أي إصابات بين السكان.

وفي سياق متصل، وبحسب المصدر، تعرضت مناطق مختلفة ضمن سلسلة جبل متين لهجمات مماثلة استهدفت مواقع تعود لعناصر حزب العمال الكوردستاني.

إلى ذلك، قال جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة تركية استهدفت في الساعة 11:15 صباح اليوم مجموعة من عناصر حزب العمال الكوردستاني في قرية بوسكيني ضمن قضاء رانية في ادارة رابرين، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم واصابة اثنين آخرين بجروح.