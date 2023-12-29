قصف تركي يستهدف سيارة تُقلّ عناصر من حزب العمال الكوردستاني شمالي دهوك (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الجمعة، بأن قصفاً تركياً استهدف سيارة تُقلّ عناصر من حزب العمال الكوردستاني شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة يستقلها عناصر حزب العمال الكوردستاني في قرية خوربني التابعة لناحية زاويتة شمالي دهوك".

وأضاف "لم يتم معرفة كم شخصاً يستقل السيارة وما إذا كان بينهم وفيات بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة".

وكثف الجيش التركي من هجماته على مقرات وعناصر حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان ومناطق أخرى في العراق منذ عدة أشهر، ويوم أمس الخميس أبلغ شهود عيان في السليمانية، وكالة شفق نيوز، بقيام طائرة مسيرة بدون طيار بقصف منطقة "جنارتو" في قضاء جمجمال.

وقال الشهود إن الطائرة المسيرة يتوقع أنها تابعة للجيش التركي، واستهدفت مقراً لحزب العمال الكوردستاني في قرية "جنارتو" في ناحية "آغجلر" التابعة لقضاء جمجمال ظهر اليوم.

وأضافوا أن هذا القصف هو الثاني من نوعه لناحية "آغلجر" خلال 24 ساعة.