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قصف تركي يستهدف تواجداً لحزب العمال في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-26T10:40:54+0000
قصف تركي يستهدف تواجداً لحزب العمال في دهوك

شفق نيوز/ استهدف قصف لطيران حربي تركي، الجمعة، تواجداً لحزب العمال شمال شرقي محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال شهود عيان من ناحية جمانكي شمال شرق دهوك لمراسل وكالة شفق نيوز، إن الطائرات الحربية التركية قصفت اليوم قرية جم ربتي مرتين.

واضاف الشهود ان القصف استهدفت مكان تواجد حزب العمال الكوردستاني في هذه المنطقة وانهم شاهدوا تصاعد السنة الدخان في محيط القرية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في 14 من فبراير/شباط الجاري، انتهاء عمليتها العسكرية "مخلب النسر- 2"، والتي أطلقتها في العاشر من الشهر ذاته لمطاردة عناصر حزب العمال الكوردستاني، بمناطق في إقليم كوردستان.

 

 

 

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