قصف تركي يستهدف العمادية في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في دهوك، اليوم السبت، بتعرض مناطق تابعة الى قضاء العمادية في المحافظة لقصف جوي ومدفعي من قبل الجيش التركي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن المدفعية والطائرات التركية تقصف منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم، مواقع لحزب العمال الكوردستاني في منطقة ريكان بناحية شيلادزى التابعة لقضاء العمادية، شمالي محافظة دهوك. وأضاف المصدر، أن حجم الاضرار لم تعرف بعد بسبب استمرار القصف.

وتكثف تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.