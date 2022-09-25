قصف تركي يدمّر جسرا حيويا ويقطع إمداد الكهرباء عن 20 قرية بدهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في دهوك، يوم الاحد، بأن الطائرات التركية قصفت مجدداً مناطق شمالي المحافظة، مما أدى إلى تدمير جسر حيوي وقطع التيار الكهربائي عن العديد من القرى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت في ساعة متأخرة من ليلة امس السبت، مناطق في قضاء عقرة شمالي دهوك، ما أدى إلى تدمير جسر حيوي بالاضافة الى قطع التيار الكهربائي عن 20 قرية".

واوضح أن "القصف طال قريتي (كورتكا، ومير كةرشي) التابعتين لناحية (دينارتة) بقضاء عقرة"، مبينا ان "خسائر مادية لحقت بممتلكات اهالي هذه القرى".

ويوم أمس السبت، قصفت الطائرات التركية عدة مرات عناصر لحزب العمال الكوردستاني في وادي سيفا بجبل متين المطل على قرية كوهرزى وبلافه بمنطقة نهيلى بقضاء العمادية.

وأضاف المصدر؛ أن حجم الأضرار الناجمة عن القصف لم يعرف لحد الآن.