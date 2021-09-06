قصف تركي يتسبب بخسائر وانقطاع الكهرباء عن قريتين في دهوك

شفق نيوز/ أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بأن المدفعية التركية قصفت بكثافة قريتين حدوديتين يتمركز فيهما مقاتلو حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال الشهود إن المدفعية التركية قصفت بكثافة لمدة أكثر من ساعة قريتي "بانك سرو" و"بانك خوار" الواقعتين في ناحية باتبفا التابعة لقضاء زاخو، مشيرين إلى أن القصف يأتي بسبب تواجد مقاتلي العمال الكوردستاني في المنطقة.

وأضاف الشهود أن القصف التركي ألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل والمزارع وممتلكات السكان المحليين، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القريتين.